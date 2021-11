Reprodução Instagram, DR

Foi na última segunda-feira, 1 de novembro, que estreou o programa Sementes do Futuro, que deu a conhecer alguns dos 21 jovens escolhidos para a receber as bolsas de estudo atribuídas pela Associação Sara Cara Carreira.

Desta forma, ao longo da semana, Júlia Pinheiro tem recebido no programa das tardes da SIC alguns dos bolseiros. Não ficando indiferente às histórias que têm chegado até si, a apresentadora decidiu deixar uma mensagem no seu blogue, onde destaca o papel do projeto lançado pela família Carreira.

“ ‘A Sara é o meu anjo da guarda. Foi ela que me proporcionou isto’ , contava-me a Beatriz, há dias, no sofá Júlia. A Beatriz tem 19 anos. É um dos 21 bolseiros da Associação Sara Carreira, que vai ajudá-la a concretizar o seu sonho de infância: ser advogada. O Valentim queria ser bailarino. O melhor bailarino, dizia-me ontem. E agora, o mais novo bolseiro da Associação Sara Carreira, com 12 anos, sente que pode voar na direção certa”, começou por escrever.



“Sem a Associação Sara Carreira, estes talentos enormes não teriam a perspetiva de um futuro tão luminoso. A seleção focou-se em jovens, cujas condições sociais, económicas, não possibilitavam prosseguir sonhos. Mas à medida que vou conhecendo estes jovens, sinto que houve mais um forte critério de selecão. Nestes jovens que entrevistei, há uma generosidade no olhar. Há muito amor neste projeto inteiro. Amor – quando o Valentim diz que: ‘as pessoas felizes não fazem mal a ninguém’. Amor – quando uma família se junta e tem a capacidade de transformar a dor em amor”, prosseguiu.

“A minha admiração por esta família é gigante. Aplausos para a Associação Sara Carreira, que oferecem a possibilidade a estes jovens de investirem na sua formação com vista a um futuro melhor. A Beatriz sabe. A Sara é um anjo da guarda”, rematou.

Recorde-se que a Associação Sara Carreira foi criada pela família Carreira em jeito de homenagem à cantora, que perdeu a vida num trágico acidente de viação em dezembro do ano passado. Trata-se de um projeto social cuja missão passa por ajudar jovens e crianças carenciadas a ter um futuro profissional.