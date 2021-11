Esta quinta-feira, dia 4 de novembro, Daniela Melchior recorreu ao Twitter para esclarecer algumas notícias sobre si.

A atriz mostrou-se indignada com algumas "mentiras" que leu na imprensa tais como um suposto esgotamento nervoso que teve durante as gravações do filme Esquadrão Suicida.

"Sofri uma colite nervosa antes de voar para os Estados Unidos, em setembro, que me levou às urgências em Lisboa duas vezes antes de voar. Não sofri nenhum esgotamento nervoso durante as gravações", começou por dizer.

"Não sofri burnout nenhum durante as filmagens do TSS [The Suicide Squad']", acrescentou ainda revelando que "dormia bastante entre cenas" como mecanismo de defesa, porque queria estar focada em vez de "estar nas redes sociais ou em pensamentos dominantes" .

"Que pena que tudo o que disse nas duas sessões em que participei na Web Summit se tenham resumido a uma mentira. Pena", concluiu no post.