Instagram

Inês Aires Pereira vai ser mãe pela segunda vez e esta quinta-feira, dia 4 de novembro, surpreendeu os seus seguidores ao anunciar não só o sexo como o nome do bebé.

"Pronto! Acabaram-se as incertezas! Aqui está ele! Diz que isto é a pilinha! Está tudo óptimo com o bebé e comigo também. Acaba-se hoje a esperança de ser mais uma menina e abraço a ideia do casalinho piroso", pode ler-se na legenda da publicação.

A atriz revelou ainda que sempre sentiu que ia ser mãe de um menino:."Na verdade quando te olhei, meu bichinho, a mexer e com o coração a bater depois do susto, virei-me para o teu pai e disse: caraças! É um menino! Eu sei que é um menino", contou.

Inês revelou ainda o nome do bebé: "Obrigada a todos mais uma vez por todo o amor que recebi e recebo todos os dias. E obrigada a ti, meu filho Joaquim, por te teres agarrado a mim com muita força! Amo-te".

Na publicação, feita no Instagram, a atriz mostrou também a ternurenta reação da filha, Alice. Espreite o vídeo em baixo.