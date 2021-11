Reprodução Instagram, DR

É no marido, Pedro Melo Guerra, que Catarina Gouveia vê um dos seus principais pilares. Na última quarta-feira, 3 de novembro, a atriz lançou o seu livro de receitas Feito Com Amor e o companheiro foi um dos principais impulsionadores do projeto, revelando-se um apoio “fundamental” durante todo o processo.

“Eu tenho realmente esta veia procrastinadora. Quando sinto que vou sair da minha zona de conforto tenho tendência a protelar e o Pedro é talvez muito mais racional e prático. O que é difícil primeiro e depois fica o fácil. Eu não. O que é difícil, adio. Agora estou realmente fascinada porque está feito, eu consegui e lembro-me perfeitamente das conversas que ele teve comigo”, contou-nos durante o evento de lançamento do seu livro.

Atualmente, o casal prepara-se para mudar de casa. Conforme fez saber através das redes sociais, a atriz e o marido venderam a sua casal atual e estão a construir uma vivenda que deverá ficar pronta daqui a um ano.

“Esta parte é menos entusiasmante. É a parte das mudanças, da construção. E portanto até chegar à fase mais excitante de todo processo, eu sei que ainda tenho aqui alguns meses pela frente”, explicou-nos a atriz.

Reprodução Instagram, DR

A decoração é, sem dúvida, a parte favorita de Catarina. “Pensar em algumas questões de decoração, mesmo de disposição da casa, é muito bom. É um projeto que estamos a construir em conjunto com a perspetiva de criarmos a nossa própria família num ambiente que acolhe mais a Natureza e menos citadino. Com aquilo que nós valorizamos cada vez mais, a tranquilidade e a segurança”, reforçou.

Além do projeto da casa nova, a atriz falou-nos ainda da maternidade, algo que não descarta num futuro próximo. "É, sem dúvida, um sonho. Aliás, é um dos meus desejos e sonhos mais profundos, mas acontecerá a seu tempo. Foi um ano muito intenso, o livro, a mudança da casa. Talvez para o ano pensemos nisso", rematou.

Recorde-se que Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra completaram um ano de casamento no passado dia 10 de outubro.

MANUEL PEREIRA