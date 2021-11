Steve Granitz

Will Smith é um dos atores mais acarinhados de Hollywood, mas por detrás da personalidade vibrante e do sorriso do ator está uma infância traumática, marcada pela conturbada relação com pai, William Carroll Smith Sr..

A revista People teve acesso a excertos do novo livro do marido de Jada Pinkett Smith, que vai ser lançado no próximo dia 9 de novembro, onde o ator fala, pela primeira vez, sobre alguns aspectos delicados da sua vida.

"O meu pai era violento, mas ele também estava sempre presente em todos os jogos e recitais. Era alcoolico, mas esteve sempre sóbrio em todas as antestreias dos meus filmes", começa por escrever. "Quando eu tinha nove anos, vi o meu pai dar um murro na cabeça da minha mãe com tanta força que ela colapsou. Vi a minha mãe a cuspir sangue. Esse momento, mais do que qualquer outro, definiu quem eu sou", escreve ainda refletindo sobre a incapacidade de ajudar a mãe, Caroline Bright.

"Quando era criança dizia a mim próprio que um dia vingaria a minha mãe. Que quando fosse grande o suficiente, forte o suficiente, quando não fosse cobarde, mataria o meu pai", escreve.

Recorde-se que o pai de Will Smith, morreu em 2016. O ator tem três irmãos, Harry, Ellen e Pam Smith.

Axelle/Bauer-Griffin