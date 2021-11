Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de março que Iker Casillas e Sara Carbonero surpreenderam os fãs ao confirmar a separação ao fim de 13 anos de relação. No entanto, um comentário do ex-futebolista a várias fotografias da jornalista partilhadas nas redes sociais, esta quarta-feira, 3 de novembro, levantou rumores de uma possível reaproximação.

"Muito bonita", foi este o elogio do ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que não passou despercebido à imprensa espanhola, gerando desde logo grande especulação.

Reprodução Instagram, DR

Importa referir que em julho passado, quatro meses depois da separação, Sara Carbonero e Iker Casillas estiveram juntos num casamento de amigos. Na altura, a revista Hola deu conta de que o ex-casal mantinha uma excelente relação de amizade e continuava frequentar o mesmo círculo de amigos, pelo que seria natural a proximidade que demonstraram durante a cerimónia e a festa.

Mais recentemente, na imprensa espanhola, surgiram rumores de que a jornalista teria tido um relacionamento com o músico espanhol Kiki Morente.

Recorde-se que Sara Carbonero e Iker Casillas têm dois filhos em comum, Martín, de sete anos, e Lucas, de cinco.