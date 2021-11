Samir Hussein

Céline Dion deveria começar os concertos no dia 5 de novembro, em Las Vegas, mas viu-se obrigada a adiar por motivos de saúde. Na altura, a cantora disse que sofria de “espasmos musculares graves e persistentes”, localizados nas pernas e nos pés.

No entanto, cerca de quase três semanas após o comunicado do adiamento, sabe-se que Céline não consegue sequer sair da cama. A informação foi dada por um familiar da cantora à revista Here.

“Ela não consegue levantar-se da cama, nem mover-se, nem andar. Sofre de dores nas pernas e pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso”, revelou a fonte.

"É uma doença que pode exigir uma longa convalescença. Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar afastada por vários meses ou até um ano porque os seus sintomas são mais preocupantes do que o esperado", acrescentou.

Recorde-se que Céline Dion estava bastante debilitada desde a morte do seu grande amor, René Angelil, e do seu irmão, Daniel, dois dias depois.