1 / 2 Reprodução de Instagram, DR 2 / 2 Reprodução de Instagram, DR

Mafalda Sampaio e Guilherme Machado deram as boas-vindas a Francisco no dia 1 de novembro, mas só esta quinta-feira é que a influencer partilhou imagens únicas do parto na sua página de Instagram.

"O melhor da vida. Francisco 01.11.2021", escreveu na legenda das fotografias.

Há precisamente uma semana, a influencer partilhou imagens do seu "barrigão" na reta final da gravidez.

Recorde-se que a empresária já é mãe de Madalena, de três anos, fruto da relação com Guilherme Machado.