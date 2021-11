Mark Sagliocco

A morte de Halyna Hutchins, durante as rodagens do filme Rust, continua a fazer várias manchetes na imprensa internacional. A diretora de fotografia foi atingida acidentalmente a tiro pelo ator Alec Baldwin, acabando por não resistir aos ferimentos.

Entretanto, esta quarta-feira, 4 de novembro, um dos advogados que representa Hannah Gutierrez-Reed, uma das responsáveis pela arma disparada pelo ator ator norte-americano, levantou a possibilidade de “sabotagem”.

"Presumimos que alguém colocou a bala real naquela caixa e, se pensar nisso, a pessoa que colocou a bala real na caixa de balas falsas tinha que ter como objetivo sabotar o estúdio. Não há outra razão para fazer isso", afirmou Jason Bowles, em declarações ao programa Today, da NBC.

De acordo com o advogado o motivo da alegada sabotagem estará relacionado com o descontentamento que vários elementos da equipa técnica já tinham manifestado face às condições de trabalho durante as gravações de Rust.

"Acredito que alguém capaz de o fazer queria sabotar o estúdio, provar um ponto e manifestar a insatisfação. Sabemos que algumas pessoas já tinham abandonado o estúdio no dia anterior e estavam insatisfeitas. E a razão para essa insatisfação passa pelos turnos de 12 a 14 horas diárias, por não lhes terem sido atribuídos quartos de hotel, e andarem a fazer percursos de uma hora de carro para trás e para a frente em Albuquerque”, explicou ainda.

Recorde-se que o incidente aconteceu no passado dia 21 de outubro, no Novo México. O realizador da película, Joel Souza, também foi atingido pelo disparo.