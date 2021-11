JB Lacroix

O incidente com Alec Baldwin, durante as filmagens de 'Rust', deixou o mundo em choque e foram muitas as estrelas que se manifestaram sobre a falta de segurança no set de gravações

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, tomou uma decisão no que diz respeito ao uso de armas verdadeiras em filmagens depois da tragédia que vitimou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, uma revelação feita à revista Variety na estreia de 'Red Notice', esta quarta-feira, dia 3 de novembro, em Los Angeles.

"Em primeiro lugar, estou de coração partido. Perdemos uma vida. O meu coração está com a sua família e todos no set. Também conheço o Alec há muito tempo", começou por dizer.

"Acho que criou um novo prisma, uma nova perspetiva sobre a forma de trabalhar daqui para a frente. Temos de, por pior que tenha sido a situação e ainda é, usar isto, como exemplo, para aprender com este caso, para seguir em frente. Ser mais seguro. A partir de agora, nas produções Seven Bucks, seja para televisão ou cinema ou outro meio, nunca mais vão usar armas verdadeiras. Vamos usar armas falsas e depois tratamos do resto na pós-produção. Não queremos olhar para os gastos", garantiu.

Recorde-se que o ator e dono da Seven Bucks Productions prometeu acabar com as armas reais nos projetos em que estiver inserido.