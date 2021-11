Instagram

Foi no início de setembro que Ana Garcia Martins assumiu uma nova relação. Desde então, a influencer ter prezado pela discrição no que diz respeito à sua vida amorosa. No entanto, no último episódio do podcast Separados de Fresco, Ana Garcia Martins revelou o nome do atual companheiro e fez várias confidências sobre o namoro.

A influencer, também conhecida por A Pipoca Mais Doce, contou que conheceu o seu novo amor, Diogo, dois dias depois de ter assinado o divórcio com Ricardo Martins Pereira, com que esteve casada durante dez anos e com quem tem dois filhos.

Depois de uma separação que deu que falar, Ana Garcia Martins assume estar a viver uma fase tranquila da sua vida. "Há uma vontade efetiva de que as coisas corram bem e que sejam feitas da maneira certa, sobretudo, porque eu acho que é uma pessoa que tem muito a ver comigo e portanto acho que isto tem imenso potêncial [...] Há paixão, há vontade de estar sempre com o outro e há também uma paz de espírito", confessou.

>> SERÁ ESTA A PRIMEIRA FOTOGRAFIA DE ANA GARCIA MARTINS COM O NOVO NAMORADO?

"Sinto que estou com uma pessoa que gosta de mim, que me respeita, que me trata super bem, que me diverte, que se preocupa com todos os aspectos da minha vida, com quem tenho muita química em todos os sentidos. Tirando aquela diferença clubística, acho que nos damos mesmo muito bem", continuou.

"Estamos juntos há relativamente pouco tempo e estamos a conhecer-nos. Conseguimos passar bastante tempo juntos, mas estamos a adaptar feitios. Estou a tentar melhorar [...] Estamos na fase fixe ainda, como não estamos casados nem vivemos juntos, temos só a parte porreira. Na semana em que não temos miúdos podemos jantar fora, ir ao cinema [...] Ainda não há essa parte da divisão de tarefas chatas", completou.

Recorde-se que no início de setembro, o Correio da Manhã deu conta que o novo namorado de Ana Garcia Martins tratava-se de Diogo Orvalho, advogado, que já participou em alguns programas desportivos, nomeadamente na Sporting TV. Diogo Orvalho terá ainda integrado a Mesa da Assembleia Geral do Sporting, em 2018, liderada na altura por Jaime Marta Soares.