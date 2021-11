Marco Costa acabou de aumentar a família. O pasteleiro tem um novo companheiro de quatro patas, o Tortas. E parece que o novo membro da família já conquistou... a nova namorada do empresário.

O vídeo que publicou nas redes sociais, onde dá a conhecer o "novo filho", já conta com um comentário de Carolina Pinto, a nova paixão do empresário. Que rapidamente contou com uma resposta do próprio: "O nosso pequenino". Veja abaixo.

Parece que o casal está verdadeiramente apaixonado e até já começa a construir uma família em conjunto.