Esta terça-feira, dia 2 outubro, João Manzarra partilhou um artigo sobre uma viagem que fez durante a pandemia que foi motivo de notícia do outro lado do mundo.

O apresentador da SIC foi o protagonista de um artigo do jornal The Times of Addu que dava conta do primeiro turista a visitar um hotel nas Maldivas, situado na Maradhoo Feydhoo, durante a pandemia da Covid-19.

"A guesthouse recebeu o seu primeiro hóspede desde a abertura após a pandemia", pode ler-se na notícia onde surge uma fotografia de João Manzarra a passar pelo protocolo de medidas de segurança.

A viagem realizou-se durante novembro de 2020, altura em que Portugal se encontrava na segunda vaga de confinamento.