Com milhões de fãs nos quatro cantos do mundo, os Now United brilharam nos Globos de Ouro, a 3 de outubro, em Lisboa, onde gravaram um novo videoclipe. O site do Fama Show esteve à conversa, em exclusivo, com Any Grabrielly. Aos 19 anos, a cantora brasileira integra o super grupo criado por Simon Fuller (autor do formato Ídolos), e além de ser um fenómeno do mundo pop, uma referência para as marcas de beleza e moda, já dobrou várias produções Disney como o filme Moana.

Com o background semelhante a artistas como Christina Aguilera e Beyoncé, Any falou sobre as longas horas de trabalho ainda em criança, as dificuldades económicas e a independência financeira, o papel ativo da mãe, a passagem inesquecível em Portugal e pressão (e vitória) sobre as redes sociais.

1. Como membro dos Now United já passou por vários países. Como define a experiência vivida em Portugal e como caracteriza os fãs portugueses?

A gente já visitou muitos lugares e todos foram muito diferentes e foi assim com Portugal também, e olha que eu vou te dizer que está na minha lista de países favoritos que eu já visitei. É engraçado poder falar português na Europa, é muito estranho parece que estou viajando, mas ao mesmo tempo não saí de casa, então me deu essa sensação de acolhimento, e os fãs, além de lindos, são incríveis, muito animados. A recepção foi muito calorosa, eles recomendavam lugares para visitarmos e eles realmente tem amor pela cidade deles, então queriam que a gente sentisse tudo isso também. Foi uma experiência maravilhosa.

2. Festejou os seus 19 anos em Portugal, e tal como já aconteceu algumas vezes, trabalhou no seu aniversário. Como foi esse dia? E quais os melhores momentos da viagem?

Sim! Passei o meu 19º aniversário em Portugal e foi uma experiência incrível! Eu já estou acostumada a trabalhar no dia do meu aniversário, então dessa vez não foi muito diferente dos outros anos, mas o que foi muito legal é que dessa vez os fãs foram até mim com bolos e cantando músicas de aniversário para mim. A energia foi muito positiva e eu também conheci várias pessoas em Portugal que me apontaram lugares para eu ir logo depois que a gravação acabasse, então eu tive uma noite incrível também. Me diverti muito com as pessoas que eu amo, com os fãs. Foi perfeito.

3. Tal como alguns nomes mundiais como Christina Aguilera, a Any começou a trabalhar muito cedo, treinando melismas (técnica musical) em casa e vivendo num ambiente com dificuldades económicas, apesar da presença de mulheres fortes na sua família. Como lembra esses momentos de viagens e audições e que importância teve a sua mãe durante esse período?

Eu vim desse background simples e com mulheres fortes, mesmo. Isso é muito parte da pessoa que sou hoje, me deu muita força e determinação para correr atrás das coisas, sabe? A importância da minha mãe nessa história toda é que ela sempre foi uma mulher diferente do ambiente que ela frequentava. O objetivo de todo mundo geralmente era casar, ter a sua casinha, com um carro, que é um sonho super válido, mas ela queria explorar mais a vida e quis conhecer coisas novas. Ela me passou essa visão dela e me deu oportunidade de aprender independentemente das dificuldades económicas e tudo o que nós passamos na vida, ela sempre me deu oportunidade de estudar, ela sempre me mostrou que o conhecimento poderia me levar longe. Desde a escola até me levar a teatros. Ela batalhou muito para que isso tudo acontecesse com o pouquinho que ela tinha. Ela fazia questão de dar cultura e educação para mim. Eu sou muito grata por isso, por todas as mulheres da minha vida. Por mais que o começo da minha carreira tenha sido muito difícil, eu sou grata por essas coisas, porque hoje eu sei valorizar as coisas de forma muito diferente

4. A sua mãe tem um papel ativo na sua carreira?

Sim, ela me ajuda com muita coisa e é incrível a visão que ela tem, mesmo ela não tendo crescido nesse meio artístico. Ela me viu entrando nesse meio, minha tia também fazia parte desse meio então ela conseguia ver um pouco como era, mas ela nunca fez parte da indústria, nunca trabalhou com isso antes, mas ela tem uma visão absurda como se ela tivesse trabalhado anos nesse mercado. Ela consegue me ajudar em muitas coisas e tenho uma equipe maravilhosa também, me ajudando com todas as decisões e projetos. Essa equipe fica cada vez mais forte a cada ano que passa e pretendo que continue assim, mas tenho certeza que minha mãe vai querer estar do lado para acompanhar tudo, dar a ideia e a visão dela.

5. A liberdade e a independência financeira parecem ser características importantes na sua vida. Como foi comprar uma casa para a família depois de muitos anos de trabalho e sacrifício?

Eu levei anos da minha vida para chegar num estágio onde eu tenho minha liberdade financeira e comprar uma casa para minha família foi a realização de um sonho nosso. Eu sempre dei muito valor à casa, porque eu passei a minha infância inteira pulando de galho em galho. A casa para mim, para a minha mãe e irmã sempre foi o lugar onde era o nosso lar e não apenas a nossa casa. Era onde vivíamos o nosso momento de família juntas, então sempre tive um sonho de ter um lugar onde podíamos viver esses momentos, independente da carreira e que fosse um lugar confortável para todo mundo, do jeito que sonhávamos. Consegui um ateliê e um lugar especial para tomar café para minha mãe e uma piscina para minha irmã. É realmente um orgulho e muita felicidade estar nessa casa que conquistámos.

6. Com uma agenda preenchida e muitas viagens, o que tem mais saudades de fazer e que nem sempre tem tempo? Como é um dia ideal para a Any?

Não sei se tem uma coisa específica, mas o que eu mais sinto falta de fazer é planejar as coisas, planejar a minha vida. Por conta da minha agenda de viagens, aparecem as coisas repentinamente. Às vezes dois dias antes sabemos da viagem, e prolongamos a viagem indo para outros dois lugares. É uma coisa muito louca. Eu nunca sei quanto tempo eu estou fora, então sinto falta de planejar coisas com meus amigos para ir ao Rock in Rio do ano que vem, por exemplo.

A minha vida não tem rotina, então não sei se existe um dia ideal, mas eu sou uma pessoa muito aventureira. Gosto tanto de São Paulo e Nova York, porque nesses lugares coisas inusitadas acontecem, então eu estou andando e posso conhecer alguém que me recomenda algum lugar. Acho que o dia ideal começa quando eu tiro um momento para mim, quando eu toco música, quando eu medito, fico ao sol e depois eu vou ver um amigo meu. O resto acontece, eu deixo nas mãos do universo. Então esse universo me leva para um lugar incrível.

7. Com mais de seis milhões de seguidores, a Any é um ídolo para muitas crianças e adolescentes, mas também é uma artista jovem. Como é lidar com a pressão das redes sociais e de editoras numa altura em que cada vez mais se fala em saúde mental?

Esse é um ponto interessante na minha vida. Nós aprendemos a lidar com as redes sociais todos os dias. Não existe uma resposta, um jeito. Tem pessoas que se ausentam das redes sociais, mas você perde aquela conexão incrível com os fãs. E tem pessoas que estão sempre, você tem uma conexão incrível, mas você acaba vendo tudo aquilo que você não quer ver também. É muito difícil achar um lugar onde você está confortável em relação às redes sociais. Ao mesmo tempo é muito bom ter essa ferramenta para poder se comunicar com todo mundo, influenciar as pessoas a fazer coisas boas ou apresentar coisas novas para as pessoas e entregar algo positivo. O outro lado é que você tem uma pressão de ter isso positivo então se você cometer um erro você pode não só estar influenciando algo ruim, mas todos vão ver esse erro e você vai pagar por esse erro numa escala gigante.

8. No final de 2020, a Any conseguiu um feito raro: vencer um processo contra o Twitter. Numa altura em que é cada vez mais fácil difamar e ameaçar, sem deixar rosto e rasto, quão importante foi esta vitória?

Eu sempre sou uma pessoa que tenta ignorar comentários negativos, independente do cunho que for, eu tento seguir a minha vida por mais que me afete de várias formas e por mais que na maioria do tempo eu não saiba como agir. Às vezes eu guardo para mim, porque não sei se eu falo alguma coisa, só que nesse episódio existiram muitos comentários pedindo para que eu fizesse algo em relação ao acontecido. Os fãs demonstraram que aquele era o momento que eu podia mostrar que a Internet não é terra de ninguém, que não deve ser assim e na vida tudo tem uma reação. Eles acharam que era hora de eu tomar uma atitude quanto a isso, porque não foi um ataque nada legal. Eu fiz esse processo sem a intenção de ganhar dinheiro, por mais que tenha sido isso que repercutiu na internet por muito tempo. Foi para mostrar aos meus fãs o que a internet deveria ser e o que não pode acontecer.

9. Tem alguma ‘crush’ ou admiração por alguma celebridade?

O celebrity crush que eu tenho agora eu acho que tem uma namorada (risos), mas é o Rauw Alejandro. Ele começou a namorar com a Rosalía e sou apaixonada por ela, então eu shippo [torço] muito o casal. Foi um pouco antes deles começarem a namorar que eu descobri que eu tinha um mini crush nele. Assisti Dune há pouco tempo, eu nunca tive crush no Timothée Chalamet, mas nesse filme ele estava muito lindo. Tive um mini crush nele naquele filme. Admiração eu tenho por milhares de artistas, mas posso citar Beyoncé, Rihanna, Zendaya.

10. Qual é o seu maior desejo para a sua carreira?

Essa pergunta é muito difícil (risos). Não existe um desejo ou um objetivo. Eu acho que é assim para muitos artistas. Existem milhões de coisas que queremos alcançar na vida, mas eu acho que o maior de todos é ser feliz com a minha carreira, me sentir realizada perante às pessoas. Espero que no futuro eu possa fazer shows e essas pessoas queiram ir com intenção de esquecer de todos os problemas ou, se elas tiverem algum problema, que a minha música possa ajudar de alguma forma. Fazer as pessoas refletirem sobre elas mesmas.

