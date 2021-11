Lourenço Ortigão e Kelly Bailey apaixonaram-se durante as gravações de um projeto televisivo e desde então nunca mais se largaram. Os dois atores estão juntos há cerca de quatro anos e formam um dos casais mais mediáticos do país.

Esta terça-feira, 2 de novembro, o ator esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC e, inevitavelmente, falou do seu namoro com a jovem.

“Nós os dois compreendemo-nos como ninguém. Temos posições muito parecidas, no sentido em que trabalhamos os dois na mesma área […] Trabalhamos sempre juntos, acompánhamos o crescimento um do outro. Eu, neste caso, mais o da Kelly porque ela começou há menos tempo, apesar de já ter começado há sete anos”, começou por dizer.

“A primeira cena da Kelly foi gravada comigo, a primeira cena de televisão e até de cinema e, por isso, acompanhei o crescimento da Kelly desde sempre, com muito orgulho”, contou ainda.

Já sobre o assédio por parte dos fãs ao casal, Lourenço Ortigão assumiu ser “muito terra-a-terra e discreto”. “ Tento manter um caminho muito coerente e estável e aprendi a ganhar uma certa calma com a vida. Antes era muito impulsivo e aprendi com a vida, que isso não me trazia nada de bom. Ser impulsivo pode estragar um momento bom por uma estupidez”. acrescentou.

Veja a conversa no vídeo abaixo: