Reprodução Instagram, DR

Kristen Stewart esteve esta terça-feira no programa de rádio The Howard Stern Show, da SiriusXM, e anunciou que se vai casar com a namorada, Dylan Meyer.

"Vamos casar, vamos mesmo fazê-lo", disse a atriz, citada pela revista People, e acrescentou: "Eu queria ser pedida em casamento, sabia claramente o que queria e ela acertou em cheio. Foi muito fofo, ela saiu-se muito bem".

Kristen Stewart, de 31 anos, e a guionista Dylan Meyer conhecem-se desde 2015. As duas foram 'apanhadas' aos beijos em agosto de 2019 e, dois meses depois, assumiram a relação no Instagram.

Note que a atriz da saga Twilight (Crepúsculo) é protagonista de Spencer, o filme que mostra a separação da princesa Diana e do príncipe Carlos e que estreia nas salas de cinema portuguesas na próxima quinta-feira, dia 4 de novembro.