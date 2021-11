Reprodução Twitter

Depois de Alec Baldwin e o realizador Joel Souza se terem manifestado publicamente sobre a morte de Halyna Hutchins, David Halls - o assistente de realização que entregou a arma ao ator antes do disparo fatal - quebrou também o silêncio.

“ A Halyna não era apenas uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhei, mas também uma amiga [...] Estou chocado e triste com a sua morte", confessou num comunicado divulgado pelo New York Post.

O assistente de realização afirmou ainda que espera que "esta tragédia leve a indústria a reavaliar os seus valores e práticas, para garantir que ninguém fique ferido durante o processo criativo".

Na mesma nota, David Halls agradeceu também o "amor e apoio" que tem recebido ao longo dos últimos e fez questão de frisar que os "seus pensamentos estão com todos os que conheceram e amaram a Halyna"

Recorde-se que segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, antes do disparo fatal, Alec Baldwin terá recebido a informação de que a arma se encontraria descarregada. David Halls terá gritado "arma fria", uma expressão usada no cinema para indicar que a arma não está carregada com munições reais.

De salientar que antes de chegar às mãos de Alec Baldwin, a arma que tirou a vida a Halyna Hutchins terá passado também por Hannah Gutierrez-Reed, supervisora das armas.