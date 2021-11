Alec Baldwind falou pela primeira vez desde a morte da diretora de fotografia durante as gravações do filme "Rust".

O ator diz que ele e Halyna Hutchins eram amigos e que não está autorizado a comentar mais sobre o caso porque "a investigação está a decorrer".

"Ela era minha amiga. Era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fe para começar a filmar, fui jantar com ela e com o realizador, o Joel. Éramos muito, muito... Desculpem. Éramos uma equipa que funcionava muito bem", afirmou.

E acrescentou:

"Por vezes, há acidentes involuntários nos bastidores dos filmes, mas nada como isto. Sei que há um esforço contínuo para limitar as armas de fogo nas gravações de filmes".

O acidente ocorreu durante um ensaio de uma cena do filme "Rust". A diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, foi alvejada e morreu pouco depois no hospital. A bala feriu ainda o realizador da longa metragem, Joel Souza.

ALEC BALDWIN PODE SER ACUSADO PELA MORTE DA COLEGA

As investigações prosseguem para apurar o responsável pela morte da diretora de fotografia do filme "Rust". O ator Alec Baldwin, autor do disparo, não está livre de ser acusado.

A polícia norte-americana já concluiu que a bala disparada era verdadeira. A segurança durante as filmagens está a ser investigada.

Foram recolhidas mais de 500 provas, incluindo a arma usada pelo ator, cartuchos falsos e vazios e munições verdadeiras, desaconselhadas pela indústria cinematográfica durante as rodagens de filmes.

Hannah Gutierrez era a armeira, mas foi o assistente de realização Dave Halls que entregou o revólver a Alec Baldwin, dizendo que estava descarregado.

O Ministério Público diz que não está excluída a acusação contra Baldwin.