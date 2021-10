Raquel Strada nunca quis ter filhos e, antes de casar com Joaquim Fernandes, fez questão de saber se ambos tinham os mesmos planos. Contudo, esta sexta-feira, dia 29, a influencer de moda fez uma revelação surpreendente.

""Estou [a pensar] ter um filho. Tomei essa decisão há pouquíssimo tempo, há um mês e tal. Ainda não estou a tentar", começou por dizer numa entrevista com Manuel Luís Goucha.

"Acho que ser mãe é um ato de generosidade incrível, e de entrega", adiantando que esta nova mudança foi 'de repente'. "Comecei a ver os filhos das minhas amigas e comecei a achar muito giro ter uma família. Gosto muito de crianças, só que tinha medo de ser má mãe, que estragasse o meu relacionamento. Estou a ser super honesta", confessa.

"Entretanto, disse-lhe [ao marido] que podíamos tentar, darmos um prazo e se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu", partilhou, adiantando que também o marido algum 'medo' de ser pai.

Recorde-se que, em 2018, Raquel Strada revelou que nunca quis ter fillhos. "Muitas vezes dizia que sim porque tinha vergonha daquilo que as pessoas iam pensar de mim e então nas entrevistas dizia que queria ter 2 ou 3 filhos. Quando comecei a dizer q não queria caíram-me em cima. Agora convivo bem com as minhas opções. No entanto, já vi muitas amigas a passarem por coisas muito diferentes, umas porque não podem ter, outras porque se arrependeram de não ter filhos e outras estão realmente muito contentes com a decisão que tomaram e eu cada vez mais me interrogo se é uma coisa que eu queira para a minha vida toda. Só por um motivo: acho que é muito bom dares amor e carinho a alguém e se tiveres essa oportunidade de educar uma criança e ajudá-la a crescer é uma coisa maravilhosa. E eu cada vez mais penso nisso. Mas tenho sempre algum receio de ser má mãe”, reconheceu na altura.

Na mesma entrevista ao Queridas Manhãs da SIC, Strada explicou ainda que tem problemas de saúde que podiam dificultar a gestação. "Vou ser sincera. Eu mesmo que quisesse ter filhos não seria fácil para mim engravidar. Tenho endometriose e hipotiroidismo… Coisas com as quais lido bem porque sou uma pessoa descontraída. (…) Na realidade, acho que nunca quis ter filhos porque tenho medo que a minha positividade me faça querer coisas que o meu corpo não me pode proporcionar. Eu se calhar nunca quis ser mãe porque é uma coisa que eu não conseguiria facilmente", apontou.