Bernardo Tengarrinha morreu, este sábado, dia 30 de outubro, vítima de um linfoma de Hodgkin. O jogador de futebol abandonou a carreira em 2017, quando tomou conhecimento da doença, e aceitou ser embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para a Saúde Mental. A informação foi divulgada pelo Chaves, um dos clubes por onde passou.

Com formação no Benfica e no F. C. Porto, o jogador passou por vários clubes como o Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, V. Setúbal, Freamunde e Chaves. O seu último clube foi no Politehnica Iasi, na Roménia.

O linfoma de Hodgkin é um cancro do sistema linfático, parte do sistema imunitário. É mais frequente entre os 20 e os 40 anos ou depois dos 55 anos.