Ellidy Pullin, a companheira do snowboarder olímpico australiano Alex "Chumpy" Pullin, deu à luz a filha do casal 15 meses depois da morte do atleta, em julho de 2020.

Alex morreu enquanto praticava caça submarina, aos 32 anos. Em junho deste ano, a companheira anunciou no Instagram que estava grávida, um sonho que o casal tentava tornar realidade há vários anos.

“O teu pai e eu sonhámos contigo durante anos. Com uma reviravolta de partir o coração pelo meio, estou honrada por finalmente dar as boas-vindas a uma parte dele de volta a este mundo!”, escreveu Ellidy.

Segundo a CNN, a companheira do snowboarder chegou a revelar que o casal estava a tentar engravidar antes da morte de Alex, mas estavam a ter dificuldades, acrescentando que estavam a ponderar avançar para a fertilização in vitro.

“Íamos continuar a tentar durante mais uns meses, mas depois partiríamos para a fertilização in vitro, esse foi sempre o plano”, afirmou.

A bebé, Minnie Alex Pullin, foi concebida através de fertilização in vitro e nasceu a 25 de outubro.

“Fizemos um processo de recuperação de sémen, claro, porque o Chumpy faleceu. O médico selecionou as amostras mais viáveis e fecundou o óvulo”, explicou Ellidy.