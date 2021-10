Lourenço Ortigão e Filipa Areosa são os protagonistas da nova grande produção da SIC. A estação de Paço de Arcos revelou esta semana o seu super elenco que inclui os nomes de Alexandra Lencastre, Dalila Carmo, Maria Emília Correia, Diogo Martins, Matilde Reymão Nogueira , Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes e muitos mais. Outro dos nomes em destaque é Luís Esparteiro, com quem estivemos à conversa.

"Foi com muito agrado que recebi o convite para fazer esta novela da SIC", começa por dizer o ator que há 40 anos trabalha em televisão. Luís Esparteiro mostrou-se entusiasmado com a nova aposta de ficção da SIC e feliz por ver e rever alguns rostos do elenco.

"Nunca trabalhei com a Rita Blanco e vou poder fazê-lo. Era uma pessoa que há muito desejava encontrar profissionalmente e vou ter esse prazer", confessa o ator que apontou ainda os nomes de Dalila Carmo, Carlos Areia e João Reis.

Aos 62 anos, Luís Esparteiro revelou que foi o projeto em geral que o cativou. "Nem sabia ainda qual era a minha personagem. É o começo de um ciclo e e o reencontro com pessoas que não vejo há muito tempo", descreve.