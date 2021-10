Robert Kamau

Gigi Hadid e Zayn Malik estão envolvidos em polémica! O cantor e a modelo, que têm uma filha em comum, a pequena Khali, de um ano, decidiram seguir caminhos separados. De acordo com a revista People, foram várias as fontes que confirmaram em exclusivo a separação.

"Eles não estão juntos neste momento. Mas eles são bons pais. Fazem coparentalidade. A Yolanda [mãe da modelo] é muito protetora de Gigi. Ela quer o melhor para a filha e para a neta", revelou um amigo da família.

"A Gigi está somente focada no melhor para a Khali. Ela pede privacidade", disse o representante da modelo à revista.

Acusado de agredir mãe da modelo, cantor reage

Na manhã desta quinta-feira, 28 de outubro, Zayn Malik emitiu um comunicado nas redes sociais após uma notícia do TMZ de que a mãe de Gigi, Yolanda, o acusou de agressão, algo que o cantor diz ser "falso". "Como sabem sou uma pessoa muito privada e quero muito criar um lugar seguro e privado para a minha filha crescer. Um lugar onde assuntos privados familiares não são atirados para o palco do mundo. Para proteger esse espaço para ela eu concordei em não contestar reivindicações decorrentes de um membro da família da minha parceira que entrou na nossa casa enquanto a minha parceira não estava, há algumas semanas", escreveu no Twitter.

O artista lamentou o episódio que veio a público: "Este era e ainda deveria ser um assunto privado (...) Apesar dos meus esforços para nos levar a um ambiente familiar pacífico, que me permitirá co-criar a minha filha da forma que ela merece, isto foi divulgado na imprensa", acrescentou. "No entanto, estou esperançoso pela cura de todos os envolvidos e, mais importante, permaneço atento para proteger a Khali e dar-lhe a privacidade que merece", rematou.