O trágico acidente que vitimou Halyna Hutchins, durante as gravações do filme 'Rust', continua a ser um dos temas do momento.

Agora, Ireland Baldwin comentou o sucedido, na sua conta oficial do Instagram, e revelou que para além de algumas mensagens de apoio, tem recibo várias ameaças.

"No meio de algumas das mensagens, mails e voicemails mais horríveis e ameaçadores, esta bonita mensagem sobressai. Eu conheço o meu pai, vocês não. Amo-te, papá", escreveu na legenda de uma publicação onde Tracey Nolan elogiava o caráter de Alec.