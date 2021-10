Bruno Cabrerizo surpreendeu Diana Chaves e João Baião esta sexta-feira de manhã na Casa Feliz com uma grande revelação.

"Estou no Brasil e são 7h50 da manhã. Acordei para falar com vocês. É com muita felicidade e muito orgulho que eu digo que estou voltando para Portugal. Estou voltando para trabalhar em Portugal na SIC, na próxima novela da SIC", revelou.

"Após quatro anos trabalhando no Brasil, nunca neguei a ninguém que o meu sonho era voltar a Portugal, para morar e para trabalhar. Volto para Portugal que é um país que me acolheu tão bem e me deu tanto. Estou muito feliz", concluiu o ator.

Bruno Cabrerizo junta-se, assim, a nomes como: Lourenço Ortigão, Filipa Areosa, Rita Blanco, Alexandra Lencastre, Dalila Carmo, Luís Esparteiro, Diogo Amaral, Bárbara Lourenço, Jorge Corrula, Paula Lobo Antunes, Matilde Reymão, Fernando Luís, Maria Emília Correia, Diogo Martins, Mafalda Vilhena, João Reis, Sandra Faleiro, Dânia Neto, Duarte Gomes e Raquel Tavares. Fique atento às redes sociais da SIC para mais novidades.

Recorde-se que o ator brasileiro esteve a viver em Portugal durante alguns anos, onde trabalhou em projetos como ator, e foi em A Máscara, da estação de Paço de Arcos, que deu vida a uma alegre Banana.