O príncipe Harry é muito conhecido pelas noites loucas quando era mais jovem, antes de casar com Meghan Markle e ter dois filhos, Archie e Lilibet, mas há sempre quem recorde esses momentos, neste caso, num livro. O ator e humorista Paddy McGuinness revelou muitos segredos no livro 'My Life' e entre eles está um episódio de uma noite de copos com o filho da princesa Diana.

Paddy conta que depois de um evento em junho de 2016, o mês em que Harry começou a namorar com Meghan, tendo sido tornado público três meses depois, os dois trocaram "um beijo na boca" numa discoteca em Londres. "Dizer que estávamos a dançar perto era um eufemismo - os nossos peitos estavam a tocar-se. (...) Começou a tirar a minha camisa. Então agora estou em tronco nu, uma garrafa de cerveja em cada mão, a dançar com o príncipe Harry", relembrou.

"Terminámos de dançar e enquanto todos gritavam, abraçamo-nos e ele deu-me um beijo na boca", afirmou, referindo que estavam rodeados de famosos como Louis Tomlinson e Niall Horan.

Logo após o beijo, Paddy contou que o príncipe saiu de imediato, deixando todos boquiabertos e completamente chocados, mas considerado uma "lenda absoluta" pelo seu comportamento festivo. De acordo com o humorista, o príncipe Harry envio uma mensagem a Jack Whitehall, que os apresentou, a agradecer pela noite e a perguntar como estava a cabeça de Paddy.