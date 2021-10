Carlo Allegri

As investigações prosseguem para apurar o responsável pela morte da diretora de fotografia do filme "Rust". O ator Alec Baldwin foi o autor do disparo e não está livre de ser acusado.

Uma semana depois de Alec Baldwin alvejar mortalmente a diretora de fotografia durante as filmagens de "Rust", a polícia norte-americana concluiu que a bala disparada era verdadeira. A segurança durante as filmagens está a ser investigada.

Foram recolhidas mais de 500 provas, incluindo a arma usada pelo ator, cartuchos falsos e vazios e munições verdadeiras, desaconselhadas pela indústria cinematográfica durante as rodagens de filmes.

Hannah Gutierrez era a armeira, mas foi o assistente de realização Dave Halls que entregou o revólver a Alec Baldwin, dizendo que estava descarregado.

O Ministério Público diz que não está excluída a acusação contra Baldwin.

O acidente ocorreu durante um ensaio de uma cena do filme "Rust". A diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, foi alvejada e morreu pouco depois no hospital. A bala feriu ainda o realizador da longa metragem, Joel Souza.

Reação de Alec Baldwin

Escrito e realizado por Joel Souza, "Rust" conta a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, que vem em auxílio do neto, de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.

Alec Baldwin admitiu estar chocado com o acidente que vitimou a diretora de fotografia. Foi a primeira reação do ator, após matar acidentalmente Halyna Hutchins:

"Não há palavras para descrever o quão chocado e triste estou em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, mulher, mãe e colega admirável", escreveu Alec Baldwin no Twitter.