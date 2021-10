1 / 5 Alfredo Rocha 2 / 5 Alfredo Rocha 3 / 5 Alfredo Rocha 4 / 5 Alfredo Rocha 5 / 5 Alfredo Rocha

Pedro Granger esteve presente no evento Lego Adults 2021, que decorreu na passada sexta-feira, dia 22 de outubro, onde foram apresentadas as novas propostas da Lego dedicada a adultos. O ator esteve à conversa com o Fama Show e revelou alguns detalhes sobre o período em que esteve afastado das redes sociais e da vida social.

"Às vezes é preciso parar e tomar conta de nós e foi isso que eu fiz. Como é que eu posso descrever o que é que eu estive a fazer? Foi um autêntico retiro espiritual e de autoconhecimento. Foi mesmo das melhores opções que eu tomei na minha vida. O resto... Tudo a seu tempo. Estou calmo, estou sereno e estou acima de tudo mesmo muito feliz", disse.

Agora, Pedro Granger quer focar-se na fase tranquila que está a viver e já está "a traçar" novos projetos. "Eu sou ator, adoro representar, eu adoro fazer ficção e tenho saudades, como é óbvio. Mas eu sou apresentador também. E eu sou tão feliz a fazer entretenimento, é das coisas que mais me preenche. Acho que a televisão é dos sítios onde eu me sinto mais feliz e onde eu gostava mais de investir neste momento era aí. Mas sem esquecer a ficção... Vamos ver o que é que acontece", revelou.

Para além da representação e da apresentação, Pedro Granger recorda outras das suas paixões: "Continuo a compor música, a fazer dobragens, a apresentar espetáculos, a escrever as minhas coisas e a tomar conta de mim, que é o mais importante".

Recorde-se de que Pedro Granger já tinha dado uma entrevista no programa da SIC, Júlia, onde falou sobre saúde mental depois de ter revelado que tinha passado por um período mais complicado. Depois, esteve cerca de cinco meses afastado das redes sociais e, a 7 de setembro, publicou um vídeo na sua página de Instagram, onde admitiu que precisou de se afastar para combater a ansiedade que o atormentava.