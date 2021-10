Michael Kovac

Hannah Gutierrez-Reed, a responsável pelas armas no filme de Alec Baldwin, já tinha sido alvo de críticas por parte de Nicolas Cage.

A jovem, de 24 anos, que forneceu a arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante as rodagens do filme Rust, terá deixado Cage em fúria quando, pela segunda vez em três dias, ensurdecedeu o ator durante as filmagens.

Segundo o "New York Post", Nicoles Cage chegou mesmo a abandonar as gravações de The Old Way, em agosto, após Hannah Gutierrez-Reed ter violado os protocolos de segurança.

Antes da tragédia que vitimou a directora de fotografia, a armeira admitiu que não se sentia preparada, antes de aceitar o trabalho em The Old Way.

Após o indicente, Gutierrez-Reed apagou todas as suas contas nas redes sociais.