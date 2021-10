Tiago Caramujo

Heitor Lourenço esteve esta quarta-feira no programa da SIC, Júlia, e recordou o dia em que foi confundido com um terrorista, em Paris, no ano de 2015.

"Estava a ver no meu tablet um texto budista, que tinha os caracteres em tibetano e a tradução em português. Houve uma pessoa que pensou que eu estava aler o Alcorão, que estava lá escrito que eu ia explodir o avião, o avião foi evacuado e eu fui detido muitas horas", contou o ator.

Heitor Lourenço revela que ficou mais de seis horas detido e, apesar de tudo não esteve calmo: "Acho que foi isso que me safou".

"Só me irritei depois porque estava cheio de fome e queriam que passasse lá a noite", finalizou.

"Estamos em contexto terrorista em Paris, tinha acontecido o Massacre do Charlie Hebdo... Estava tudo crispado", lembrou Júlia Pinheiro, afirmando que este episódio "podia ter corrido muito mal".

Veja abaixo o vídeo: