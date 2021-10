Pascal Le Segretain

Alice Evans está a acusar o ex-marido, Ioan Gruffudd, de a ter traído durante três anos. A atriz publicou um tweet, entretanto apagado, após o ex revelar que está numa nova relação com Bianca Wallace.

Na publicação, Alice acusou Ioan de a ter traído e deixou ainda um recado à nova namorada do ator.

"Parece que o meu marido, após dois anos a dizer-me que eu era má pessoa e que já não estava entusiasmado comigo, nem queria fazer sexo comigo... esteve três anos noutra relação, nas minhas costas. Boa sorte, Bianca", podia ler-se.

"A Bianca parece ser a pessoa com quem ele esteve num relacionamento nos últimos três anos enquanto me culpava pelas nossas dificuldades .Acabei de descobrir", disse ainda após Ioan partilhar uma imagem, no Instagram, ao lado da nova companheira.

"Obrigada por me fazeres sorrir outra vez", pode ler-se no post. Espreite em baixo.

Recorde-se que Alice e Ioan estiveram casados durante 13 anos. Os dois atores são pais de Ella Betsi e Elsie Marigold.