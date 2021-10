Sara Norte estreou-se na semana passada no programa da SIC Caras, Passadeira Vermelha, e esta terça-feira, 26 de outubro, revelou alguns detalhes sobre o seu casamento, que já tem data marcada.

“Eu vou casar para o ano! Já tenho data e tudo, depois eu partilho. Foram várias questões, houve problemas de saúde na minha família, na família do Vasco e eu acho que num casamento tem de estar toda a gente alegre, feliz, porque para chorarmos já basta a nossa vida e então quero que seja um dia alegre e feliz e quero que a minha família esteja recomposta”, começou por dizer.

A atriz, que foi pedida em casamento em março de 2017 por Vasco Vala, com quem está há cinco anos, revelou que tem mudou os planos para o local do casamento, que inicialmente seria numa quinta: “Depois da pandemia, fez-se um ‘clique’ na minha cabeça (…) e eu não quero. Há coisas que devemos viver para nós e com a nossa família e é uma coisa que o tempo me tem mostrado", afirmou.

"Decidi juntar agora um dinheirinho, mal possa, e alugar um monte no Alentejo, assar um porco mas também saladas, fazer uma festa em família, uma coisa mais pequenina mas que não tenho que estar preocupada com outras coisas”, acrescentou.

“Quero casar descalça e vou mandar fazer uma fotografia minha e do meu namorado e quem quiser tirar fotografias, tire com o cartaz, eu quero estar tranquila…não é uma boa ideia? (…) É o meu dia! Não quero ter aquela coisa de ir a todas as mesas!”, rematou.