Reprodução de Facebook, DR

Um membro da produção do filme Rust partilhou na sua página de Facebook uma fotografia tirada momentos antes do trágico acidente que vitimou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins. A notícia é avançada pelo site da revista People.

"A última foto com Halyna no set", escreveu Serge Svetnoy, que era técnico de iluminação em Rust. Na fotografia, é possível verem-se vários membros da produção ao redor de Alec Baldwin e Halyna Hutchins está em frente ao ator, com auriculares.

Serge Svetnoy partilhou também na sua página de Instagram um vídeo com imagens das gravações do filme Rust, onde dá a sua "visão da tragédia" e onde fala da amiga.

"Eu trabalhei com ela em praticamente todos os seus filmes. Às vezes, partilhámos comida e água. Cuidámos um do outro. Posso dizer com toda a confiança de que ela era minha amiga", começou por escrever.

"Sim, eu estava ao lado com Halyna quando se deu o tiro fatal que lhe tirou a vida e que feriu o diretor Joel Souza. Eu segurei-a nos meus braços enquanto ela morria. O seu sangue estava nas minhas mãos", contou.

Por fim, Serge Svetnoy dá a sua opinião sobre o que terá causado este trágico acidente: "É culpa de negligência e falta de profissionalismo".

Veja abaixo o vídeo:

Recorde-se de que Alec Baldwin disparou uma arma de adereço durante as gravações do filme Rust e acabou por matar acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos. O ator atingiu também o realizador Joel Souza, de 48 anos, que já teve alta e reagiu ao incidente. O trágico acidente ocorreu no passado dia 21 de outubro.