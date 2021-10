Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra formam um dos casais mais mediáticos da realeza e agora são notícia por um desentendimento que terá durando 24 horas e que terá sido o “mais desagradável” do casal. De acordo com a revista InTouch, citada pelo site Entertainment Times, a discussão terá sido motivada pelo batizado da filha Lilibet.

Ao que tudo indica Meghan Markle pretende que a cerimónia decorra no Castelo de Windsor, assim como o batizado do filho mais velho do casal, o pequeno Archie. Já Harry parece não estar de acordo.

“O que começou como uma conversa com o Harry a expressar algumas preocupações transformou-se na discussão mais desagradável que eles já tiveram… Para ser honesto, ele prefere ter um batizado pequeno e descomplicado para Lilibet na Califórnia ”, adiantou uma fonte à publicação.

Tudo passaria despercebido se os duques de Sussex não tivessem comparecido num evento de solidariedade. Ainda que estivessem sorridentes perante as objetivas, os dois não conseguiram esconder a tensão e enquanto estavam a ser filmados para um programa de televisão terão esquecido que os microfones estavam ligados, expondo, desta forma, a discussão.

O assunto não passou despercebido ao programa Passadeira Vermelha e Pedro Crispim, Sara Norte e Joana Latino comentaram o assunto.