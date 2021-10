Reprodução Instagram, DR

Morreu o conhecido autor de novelas Gilberto Braga. Segundo O Globo, o autor brasileiro estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro com uma infeção grave, acabando por não resistir.

Autor de novelas como "Escrava Isaura" (1976) Dancin’ Days” (1978), “Vale Tudo” (1988), "Celebridade" (2003) e "Paraíso Tropical" (2008), Gilberto Braga completaria 76 anos no próximo dia 1 de novembro.

Entretanto nas redes sociais, várias estrelas brasileiras fizeram questão de prestar uma última homenagem ao autor, como foi o caso de Susana Vieira ou Paolla Oliveira.

