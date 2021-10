Reprodução de Instagram, DR

Joana Marques decidiu analisar a sua própria entrevista do programa Alta Definição, emitida no sábado passado, no seu podcast diário, Extremamente Desagradável, desta segunda-feira.

"Não sei como vos dizer isto, mas hoje trago a maior anormal que já passou pelo 'Extremamente Desagradável'. Desculpem usar este termo, mas é uma pessoa mesmo, mesmo estúpida (...) Falo de Joana Marques, que esteve no sábado no 'Alta Definição'. Sou insuportável, não sou? Eu nunca tinha reparado, mas agora percebo a vossa dor", começou por dizer.

Joana Marques revelou que, graças à entrevista concebida a Daniel Oliveira, conseguiu chegar a algumas conclusões. "A primeira e mais fácil é que Joana Marques é uma fraude, porque se apresenta como tendo 35 anos parecendo ter 17 mas, na verdade, parece ter 77", afirmou e explicou porquê com alguns excertos do programa.

"Que grande fairplay, hã? A brincar com essa Joana Marques... Agora vão sair notícias como 'Joana Marques arrasa Joana Marques'", concluíram Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves.

