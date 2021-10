Pascal Le Segretain

Alberto do Mónaco concedeu uma entrevista em que revela novas informações sobre regresso de Charlene ao Principado, que se encontra na África do Sul.

"Ela está muito melhor. A sua última operação ao septo nasal correu muito bem", confirmou o príncipe monegasco. em declarações exclusivas à revista francesa Point de Vue, e adiantou: "Em breve poderemos avaliar seu regresso. Posso dizer que ela voltará ao Mónaco antes do Dia Nacional, embora não possa dar a data exata. Prometo que saberão quando chegar a hora".

O Dia Nacional do Mónaco comemora-se a 19 de novembro, faltando, assim, menos de um mês para o tão aguardado regresso de Charlene do Mónaco, que está há quase seis meses a viver na África do Sul, longe dos filhos e do marido.

Recorde-se de que a última cirurgia a que foi submetida, devido à infeção no nariz, ouvidos e garganta, realizou-se a 8 de outubro e, uma semana depois, a ex-nadadora olímpica expressou a vontade em voltar a estar com Jacques e Gabriella.