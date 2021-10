Depois de quatro longos anos, a princesa Mako casou-se numa cerimónia discreta com o namorado, Kei Komuro, em Tóquio. A figura real do Japão não só abdicou da coroa, da família e de um dote milionário.

O casamento foi definido pela assinatura do registo oficial e não teve uma cerimónia especial, devido à contestação da opinião pública com centenas de japoneses saíram às ruas para protestarem contra a união.

Numa conferência de imprensa, Mako avançou com um pedido de desculpas por ter causado qualquer transtorno com o seu casamento e respeita as opiniões divergentes das pessoas sobre o matrimónio.

O casamento esteve, inicialmente, marcado para 4 de novembro de 2018. Komuro e a princesa conheceram-se em 2012 na Universidade Cristã Internacional, em Tóquio, e anunciaram oficialmente o noivado em setembro de 2017. Os problemas financeiros da família do noivo foram um dos vários motivos do adiamento da cerimónia.

The Asahi Shimbun

No Japão, quando as mulheres da família imperial casam com um homem sem ligações à realeza, passam automaticamente a ser plebeias. Mas Manko não rejeita apenas o título e os direitos inerentes ao império japonês. A princesa, de 29 anos, rejeita também o dote no valor superior a um milhão de euros para “manter a dignidade de uma pessoa que foi membro da família imperial”, revela a imprensa internacional.

Será a primeira vez, na história do Japão pós-guerra, que uma princesa não receberá o dote por casar com um plebeu. O Governo japonês vai aceitar a solicitação da princesa.