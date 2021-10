Jeff Kravitz

Apesar de ser um dos atores mais conceituados de Hollywood, Keanu Reeves também é conhecido pela sua generosidade e humildade e, no mundo online, tem uma comunidade de fãs muito sólida.

Ainda assim, a estrela de 'Matrix' continua a surpreender os seus seguidores e, recentemente, foi fotografado a oferecer presentes milionários a alguns colegas.

Keanue Reeves entregou um rolex a quatro amigos como presente pelo seu trabalho como duplos na saga de filmes 'John Wick'.

Um dos duplos, Jeremy Marinas, partilhou uma fotografia do presente, nas redes sociais, e, na imagem, era visível uma mensagem de agradecimento do ator na parte de trás do relógio.