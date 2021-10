Um dia depois de ter tornado público que testou positivo à Covid-19, Ed Sheeran revelou que também a filha de um ano está infetada. A notícia surge uma semana antes do cantor lançar novo álbum.

Depois de adiantar a notícia nas redes sociais, o artista britânico explicou que a filha Lyra também ficará os próximos dias a seu cargo, separado da mulher. "Vou isolar-me com ela. Tenho estado sozinho come ela, sem a Cherry, dado que ambos testámos positivos. Vou estar agora 10 dias com ela", sublinhou.

Ainda assim, ao Daily Mail, o músico consegue ver um lado positivo desta situação. "Às vezes estou fora e fico apenas dois dias por semana com ela, então estar 10 dias seguidos com ela é fantástico", completou.