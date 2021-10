Getty Images

Os últimos meses não tê sido fáceis para Charlene do Mónaco. A princesa monegasca contraiu uma infeção no nariz, ouvidos e garganta que a tem mantido retida na África do Sul desde e maio. No passado dia 8 de outubro, a mulher do príncipe Alberto foi submetida a uma terceira cirurgia que torna cada vez mais próximo o seu regresso ao Mónaco. Porém, Charlene acabou por receber uma inesperada e triste notícia: a morte da sua companheira de quatro patas, Monte.

"O meu anjinho morreu ontem à noite, foi atropelada. Vou sentir muito a tua falta. Descansa em paz", escreveu nas redes socias onde partilhou uma fotografia com a cadela da raça Chihuahua.

Desconhece-se se o animal viajou juntamente Charlene para sua terra natal ou se permanecia no Mónaco.

Reprodução Instagram, DR