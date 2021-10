Tiago Teotónio Pereira completou este fim de semana a prova de triatlo Ironamn, que aconteceu em Cascais, e contou com o apoio da família.

Nas redes sociais, o ator deixou uma mensagem de agradecimento onde se declarou a Rita Patrocínio, que assistiu à prova do namorado com a filha de ambos.

"Nesta fotografia está o segredo de ter conseguido fazer esta prova. A minha filha, e a minha mulher. À minha filha, quero um dia mostrar esta fotografia e explicar que com trabalho, disciplina, dedicação, força de vontade, sacrifício, tudo é possível", começou por dizer.



"Rita, não tenho palavras para te agradecer. Foram meses de treino em que foste incansável. Foram horas e horas em que estive fora e tu nunca fizeste outra coisa senão apoiar-me. Surpreendes me todos os dias e não tenho dúvidas que és a mulher da minha vida. Obrigado por me teres escolhido para ser pai da Camila e por tudo o que me dás diariamente", disse ainda agradecendo aos treinadores.