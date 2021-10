Elizabeth Fernandez

"Inexperiente". É assim que descrevem Hannah Gutierrez Reed, a jovem de 24 anos que estava responsável pelas armas no filme de Alec Baldwin. Esta quinta-feira, 21 de outubro, o ator matou acidentalmente Halyna Hutchins, diretora de fotografia de 'Rust'.

De acordo com o que fontes disseram ao The Daily Beast, Hanna terá dado uma arma sem a verificar adequadamente à atriz Ryan Kiera Armstrong, de 11 anos. O incidente terá acontecido durante a rodagem do filme de Nicolas Cage, 'The Old Way', o primeiro projeto onde participou, e as filmagens foram interrompidas temporariamente. "Ela era um pouco descuidada com as armas, andava com elas na mão de um lado para outro", disse uma fonte.

Segundo um documento judicial, a jovem, que que apagou todas as suas redes sociais após a tragédia, terá colocado três armas num carrinho fora do local de filmagem e o assistente de realização Dave Halls tirou uma das armas e entregou a Alec, sem saber que continha uma munição real. Logo de seguida, gritou "arma fria", uma expressão usada no cinema para indicar que a arma está descarregada.

De acordo com o mesmo jornal, duas outras fontes questionaram se Halls seguiu o procedimento adequado antes do incidente que também feriu o realizador do filme Joel Souza. “Ele deveria ser a nossa última linha de defesa e ele falhou connosco. É a última pessoa que deveria olhar para aquela arma de fogo”, afirmaram, referindo que o assistente tinha o dever de conferir a arma.

No mês passado, Hannah Gutierrez Reed contou no podcast 'Voices of the West' que estava "nervosa" e que não tinha a certeza se estaria pronta para aceitar o trabalho em 'The Old Way'.