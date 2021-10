DR

Marta Silva não é novata na vida do campo, mas não conseguiu conquistar o coração de Ivo Pires. A candidata de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? – Tudo Por Tudo disse adeus este domingo, 24 de setembro, à quinta do agricultor, em Paçó, Vinhais, e falou-nos sobre a sua experiência.

Sobre o que a motivou a participar no programa da SIC, Marta explicou que estava à procura do amor: "Sou solteira e disse: ‘Porque não?’. Pela aventura também, pela experiência, para conhecer a zona de Vinhais… Como estava disponível, arrisquei", disse.

E não ficou desiludida. "Gostei muito. Trouxe-me muitas memórias de infância, onde estávamos, em Santa Cruz, por estarmos rodeados de castanheiros e nogueiras. Onde eu morava também havia muito. E mesmo a lida do campo. Já tinha tido algumas experiências quando era pequena e reavivou-me muitas memórias", explicou.

"O melhor foi quando fomos tomar banho ao rio. Estava muito calor e já andava a pedir ao Ivo há imenso tempo, se não havia ali um rio para irmos tomar banho. Gostei imenso dessa zona, achei muito bonito. Para mim, foi o melhor", recordou.

A candidata de 44 anos, de Guimarães, criou uma ligação especial com a mãe de Ivo, D. Zélia. "Adorei-a. Também me trouxe memórias da minha mãe que já não está cá… O colo quente de mãe fez-me sentir muito bem, muito bem-vinda. Mesmo que ela me chamasse de velha [risos]", contou, referindo-se à afirmação de D. Zélia quando a recebeu, juntamente com Andreia Rodrigues, e às outras candidatas, Marisa e Mónica, na casa da família do agricultor. Espreite o momento no vídeo abaixo:

Marta não encontrou o amor, mas fez amizades. "Fiquei amiga das raparigas, da Mónica e da Marisa. Demo-nos sempre bem e ficámos amigas", afirmou. Quanto a Ivo Pires, o mesmo acontece. "Somos amigos! Falamos por Messenger", contou.

A procura pelo amor não terminou. "Estou à procura do meu parceiro de vida. Nunca é tarde demais", disse. O futuro? "Viver no campo. Arranjar uma casinha. O meu projeto de vida é esse, arranjar uma casa no campo, viver no campo, ser independente e viver no meio da floresta e da natureza", revelou.

