Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde foi a mais recente convidada de Mariana Cabral, Bumba na Fofinha, no podcast Reset - uma rubrica dedicada às "falhas" de cada convidado.

Durante uma conversa pautada por vários momentos insólitos, a atriz acabou por falar sobre as suas relações 'falhadas'. Inclusive a que teve com Diogo Amaral, com quem teve um filho, Oliver.

"Tenho um filho lindo de de morrer de uma relação que acabou por não resultar... ou pode vir voltar a resultar", começou por dizer.

"Ai acabaste de dizer uma coisa que agora toda a gente vai pegar", contrapôs a host.

"É o pai do teu filho. Quando é o pai do teu filho é diferente e muda. E se não muda para todos, deveria mudar pra muitos. Deveria existir um respeito especial. Eu tenho esse respeito", respondeu Jessica.

"Se vamos voltar a estar juntos ou não? Não sei, se calhar vamos, se calhar não vamos. E se estiver, com certeza voltarei a engravidar e a odiá-lo e a separar-me outra vez", acrescentou ainda.

Recorde que, recentemente, a atriz confessou, a Júlia Pinheiro, que os dois estão a tentar reconciliar-se.

Reprodução Instagram, DR