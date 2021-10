1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Inês Mocho esteve à conversa com Cláudia Borges no programa da SIC Caras, Fica Bem, e acabou por falar sobre a relação que mantém com Miguel Domingues, ex-companheiro e pai da sua filha, que tem três anos.

A maquilhadora começou por explicar por que é que mantém as fotografias ao lado do ex-companheiro nas redes sociais: "Uma história de grande amor nem sempre tem de ser para sempre (...) O Miguel vai ser sempre o pai da minha filha, vai ter sempre o meu apoio incondicional e também sei que tenho o dele. Ele foi uma pessoa muito importante, fez sentido e continua a ser importante, mas com outro papel. Acho tonto apagar isso tudo. Ele continua a ser uma presença diária na minha vida".

Além disso, Inês Mocho contou como é que gere a guarda partilhada de Leonor com Miguel Domingues: "Há uma semana em que estou com ela e sou totalmente dedicada a ela. Aqui na empresa sabem que ela é a minha prioridade. Então, vivo-a ao máximo".

A maquilhadora e influencer explicou ainda de que forma é que o ex-companheiro está presente no seu dia-a-dia: "Temos o hábito de todas as noites falarmos em videochamada com ela. Damos sempre beijinho de boa noite. Também temos um acordo que é: se sentir muitas saudades falo com o Miguel e vice-versa. Isso já aconteceu principalmente no início da separação, em que não estávamos muito habituados".

Veja abaixo o vídeo: