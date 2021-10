DR

Cátia Barros foi uma das candidatas que se despediu este domingo, 24 de outubro, de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? – Tudo Por Tudo. Ao fim de duas semanas, a participante disse adeus à quinta de João Neves e contou-nos como foi a sua experiência no programa da SIC.

Com o intuito de sair da sua zona de conforto, a participação no formato surgiu numa altura em que Cátia atravessava uma fase menos positiva sua vida. “Foi um ano um bocado atípico na minha vida. Em março, tive um problema no útero, em junho tive de ser operada […] Quando fui para o programa ainda estava a recuperar”, começou por contar.

“A nível pessoal foi uma operação impactante. Fiz uma histerectomia, não tive férias, não trabalhei muito porque também estava incapacitada e então achei que podia ser uma coisa boa sair daqui", destacou, explicando o que o motivou a sua particiação no programa da SIC. "Respirar ar puro, sair da zona de conforto, buscar alguma adrenalina, dado que foi um ano tão chato […] Foi também para estar um bocado fora das redes sociais, dos telemóveis e estar com pessoas que não conheço”, acrescentou.

Já no que diz respeito à exposição mediática, a ex-pretendente de João Neves assumiu ter ficado um pouco “receosa”. “Não se pode ter o melhor dos dois mundos. Pode correr bem, pode correr mal. Claro que há coisas que são positivas, outras nem tanto e tendo eu uma profissão em que lido com tanta gente, às vezes o nome do programa também pode ser mal interpretado. Ou seja, eu sei aquilo que vou fazer ao programa, mas quem me vê no programa não sabe”, confidenciou, admitindo ainda um à-vontade natural com as câmaras.

@madalenacesteves

Apesar de ter sido a primeira candidata abandonar a quinta de João Neves, Cátia confessa ter tido uma boa relação com o agricultor. “Foi sempre como uma relação de irmãos […] Para mim não foi de todo difícil porque era aquilo que eu exatamente sentia. No início não o conhecia bem, mas facilmente interagimos […] Mandava aquelas piadas, mas nunca senti aquele interesse. Isso fez também com que eu me libertasse de algumas barreiras e assim fui eu própria com ele”, começou por destacar.

“Acho que ele é um homem super respeitador, ao contrário do que muita gente pode dizer. Acho que ele é uma pessoa humilde, uma pessoa de trabalho, uma pessoa com muita falta de carinho e afeto na vida dele e isso também fez com que eu me aproximasse e também retribuísse a atenção que ele sempre me deu. Muito atencioso, muito respeitador, muito prestável, às vezes até demasiado”, acrescentou.

Já sobre a adaptação à vida no campo, a consultora imobiliária confessou ter ficado surpreendida consigo própria. “Fiquei impressionada e gostei. Não há nada que me meta medo, claro que há coisas que gostamos mais do que outras, mas não há nada assim que me dê pânico. Curiosamente ganhei afetos também e interesse por aquilo. Nunca imaginei tal coisa”, contou, revelando que os seus próprios amigos ficaram impressionados.

Para Cátia, a experiência no programa da SIC foi “maravilhosa” e voltava a repetir. "Acho que de facto tive muita sorte porque foram pessoas muito especiais e não foi à toa que eu disse, desde início, que queria ir para a quinta do João Neves", destacou. “Eu chorei no dia em que me vim embora […] Às vezes estou a ver em casa e ainda me dá alguma nostalgia ao ver aquilo que criámos os quatro. Ao sairmos da nossa zona de conforto conseguimos chegar a camadas de nós próprios que, muitas vezes, não sabemos que temos”, referiu.

Olhando em retrospetiva, foi todo um processo de autodescoberta para a consultora imobiliária, que foi “colocada à prova” num dos momentos mais delicados da sua vida. “Estava a recuperar de uma cirurgia, segundo: não conhecia aquelas pessoas de lado nenhum; terceiro: não tinha telemóvel, não tinha nada; quarto: fui para uma quinta e nunca tinha tido ligação com animais. Isso fez-me descobrir coisas em mim que eu própria não sabia e gostei muito. Elas [as colegas] foram super queridas, claro que cada um de nós tem os seus feitios, mas amei”, rematou.