Vittorio Zunino Celotto

Angelina Jolie marcou presença, este domingo, na estreia do filme Eternals no Festival de Cinema de Roma e houve um pormenor que não passou despercebido ao olhar dos mais atentos: a atriz parece já não ter a tatuagem que tinha feito no braço esquerdo em homenagem a Brad Pitt, símbolo do amor que sentia por ele.

O que é certo é que, agora, a tatuagem é praticamente impercetível, mas alguns dos números ainda são visíveis. Não se sabe, contudo, se a atriz recorreu a algum procedimento estético para a remover ou se a cobriu com maquilhagem.

Até então, Angelina Jolie tinha sete tatuagens no seu braço esquerdo com as coordenadas do local de nascimento das pessoas mais importantes da sua vida: dos seus seis filhos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox e ainda de Brad Pitt.

Recorde-se de que passaram-se cinco anos desde que Angelina Jolie pediu o divórcio a Brad Pitt e parece que o ex-casal está longe de chegar a acordo sobre a custódia dos seus cinco filhos menores.

Veja abaixo as imagens de Angelina Jolie e comprove:

1 / 5 Antonio Masiello 2 / 5 Antonio Masiello 3 / 5 Vittorio Zunino Celotto 4 / 5 Mondadori Portfolio 5 / 5 Axelle/Bauer-Griffin