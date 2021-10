Reprodução do Instagram, DR

O viúvo de Halyna Hutchins voou até Santa Fé com o filho de ambos, de nove anos, e pelas imagens que andam a circular nas redes sociais, já se encontrou com Alec Baldwin.

Matthew Hutchins e dezenas de pessoas juntaram-se na noite de sábado numa vigíla no Novo México, em memória da diretora de fotografia que o ator Alec Baldwin matou acidentalmente a tiro durante a rodagem do filme Rust.

Foi também este sábado que Matthew Hutchins quebrou o silêncio sobre o trágico acidente, ao publicar três fotografias na sua página de Instagram, onde surge ao lado da mulher e do filho e escreveu na legenda o seguinte: "Sentimos muito a tua falta, Halyna".

No Twitter, prestou homenagem à mulher e escreveu que a paixão e visão de Halyna inspiraram todos e que não há palavras para descrever a importância do seu legado.

Note que o viúvo da diretora de fotografia do filme Rust já tinha dito ao Daily Mail que falou com Alec Baldwin e que ele estava a ser "muito prestável".

Veja abaixo as imagens do encontro de Matthew Hutchins e do filho com Alec Baldwin: