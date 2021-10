Getty Images

Vanessa Bryant revelou novas informações sobre a morte de Kobe Bryant e da filha de ambos, Gianna, vítimas de um acidente de helicóptero em janeiro de 2020. A informação é adiantada num artigo de Ryan Young, publicado este sábado na Yahoo Sports.

A viúva de Kobe Bryant está a processar vários agentes da polícia por fotografarem e partilharem imagens gráficas das vítimas no local do acidente. No interrogatório desta sexta-feira, Vanessa Bryant acabou por revelar, pela primeira vez, como é que soube do trágico acidente.

Ryan Young conta que a mulher do falecido ex-jogador da NBA estava em casa com as duas filhas mais novas, quando um assistente da família bateu à porta por volta das 11h30 [hora local] e disse que o Kobe e a Gianna tinham sofrido um acidente de helicóptero, mas que cinco pessoas tinham sobrevivido.

Inicialmente, Vanessa Bryant pensou que Kobe e Gianna estavam vivos e a ajudar outras vítimas. Só quando tentou ligar para o marido é que começou a ver notificações da morte de Kobe no seu telemóvel.

Com este processo judicial, a viúva de Kobe Bryant quer que sejam apuradas responsabilidades. “O impacto da queda do helicóptero foi tão prejudicial que eu não percebo como é que alguém pode não ter consideração pela vida e compaixão e, em vez disso, escolhe aproveitar essa oportunidade para fotografar indivíduos sem vida e indefesos para seu próprio divertimento doentio”.

Recorde-se de que Kobe Bryant, a antiga estrela dos Lakers, de 41 anos, e uma das suas filhas, Gianna, de 13, morreram num acidente de helicóptero a 26 de janeiro de 2020, na Califórnia.